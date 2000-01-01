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Новые обстрелы из Газы: выпущено три снаряда | Фото: MIGnews.com13.07 08:20   MIGnews.com

Новые обстрелы из Газы: выпущено три снаряда

Поздно вечером, 12 июля, три минометных снаряда были выпущены из сектора Газа в направлении Израиля.

Как сообщает The Jerusalem Post, пострадавших в результате обстрела нет.

Первый снаряд упал в открытой местности около 22:00. Сирену было слышно на территории регионального совета Эшколь. Позже еще один пуск произошел в направлении регионального совета Хоф-Ашкелон.

Третий обстрел был зафиксирован к северу от Газы. Снаряд упал в поле за пределами населенных пунктов.

В Газе в этот момент находилась делегация высокопоставленных представителей египетской разведки. Обстрел стал следствием того, сьл 11 июля был застрелен боевик ХАМАСа на границе.


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