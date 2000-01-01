13.07 08:20 MIGnews.com
Новые обстрелы из Газы: выпущено три снаряда
Поздно вечером, 12 июля, три минометных снаряда были выпущены из сектора Газа в направлении Израиля.
Как сообщает The Jerusalem Post
, пострадавших в результате обстрела нет.
Первый снаряд упал в открытой местности около 22:00. Сирену было слышно на территории регионального совета Эшколь. Позже еще один пуск произошел в направлении регионального совета Хоф-Ашкелон.
Третий обстрел был зафиксирован к северу от Газы. Снаряд упал в поле за пределами населенных пунктов.
В Газе в этот момент находилась делегация высокопоставленных представителей египетской разведки. Обстрел стал следствием того, сьл 11 июля был застрелен боевик ХАМАСа
на границе.
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