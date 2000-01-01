13.06 10:38 MIGnews.com

Террористический хай-тек: один шар – несколько пожаров

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Портал ynet описывает новые достижения палестинского "террористического хай-тека", с которыми израильские силы безопасности столкнулись в последние дни.Только вчера в приграничных районах начались восемь пожаров. Как представляется, палестинцы применяют “модернизированные” зажигательные шары.Вместо того, чтобы привязывать к связке воздушных шаров один “коктейль Молотова”, террористы теперь применяют разбрызгиватели горючих веществ, по типу тех, что выпускает израильская компания Netafim для капельного орошения.Горючая смесь капает с шара в нескольких местах во время его полета, что создает несколько источников возгорания при помощи одного зажигательного шара.Подобное зажигательное устройство было обнаружено вчера пожарными в районе леса Кисуфим. Его применение привело к возникновению трех очагов возгорания в лесу. Все они находились на небольшом расстоянии друг от друга.В лесу были обнаружены остатки разбрызгивателя – но не воздушного шара, который, очевидно, улетел дальше.Источники в силах безопасности выражают крайнюю обеспокоенность в связи с новым поворотом событий. Офицер безопасности на границе с Газой заявил: “Палестинцы считают эту конструкцию показателем успеха. Нельзя относиться легкомысленно к подобным вещам. Несмотря на то, что на первый взгляд речь идет о чем-то несерьезном, результаты применения данного устройства могут быть крайне опасными и катастрофическими”.