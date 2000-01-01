13.05 20:15 MIGnews.com
У Пещеры Патриархов арестовали арабку с ножом
Служащие МАГАВ арестовали у Пещеры Патриархов в Хевроне палестинскую арабку, у которой при обыске было обнаружено холодное оружие.
Как сообщает JPost со ссылкой на израильскую полицию, инцидент произошел вечером в субботу, 13 мая.
Пограничники остановили женщину на пропускном пункте у входа в религиозный комплекс, чтобы провести плановый досмотр. А когда в ее сумке обнаружили нож, то женщину было решено задержать.
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