13.05 20:15 MIGnews.com

У Пещеры Патриархов арестовали арабку с ножом

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Служащие МАГАВ арестовали у Пещеры Патриархов в Хевроне палестинскую арабку, у которой при обыске было обнаружено холодное оружие.Как сообщает JPost со ссылкой на израильскую полицию, инцидент произошел вечером в субботу, 13 мая.Пограничники остановили женщину на пропускном пункте у входа в религиозный комплекс, чтобы провести плановый досмотр. А когда в ее сумке обнаружили нож, то женщину было решено задержать.