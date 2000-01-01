13.05 18:25 MIGnews.com

Войны не будет. ХАМАС приказал не допустить эскалации

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Как военизированное, так и политическое подразделения ХАМАСа указали своим членам и сторонникам в секторе Газа приложить максимум усилий во избежание военной эскалации с Израилем.Как сообщает издание Breitbart со ссылкой на источники в палестинской группировке, члены ХАМАСа и сами не желают начала новой войны на фоне финансового и гуманитарного кризиса в анклаве, которые были вызваны замораживанием зарплат тысячам сотрудникам ПА и перебоями с электрообеспечением из-за колоссальных задолженностей перед Израилем.Таким образом, несмотря на публичные угрозы в адрес Еврейского государства, руководство ХАМАСа приказало своим членам всеми силами избегать войны.По словам источника, высшее руководство ХАМАСа отказалось начать даже "умеренную эскалацию", чтобы международное сообщество или, по крайней мере, арабские страны оказали давление на Палестинскую администрацию, дабы та возобновила выплаты своим служащим в Газе. Позиция боевиков также связана и с тем, что анклав все еще полностью не восстановился от последней войны в 2014 году.Источник в группировке утверждает, что ее руководство также уведомило Египет о нежелании начинать новую войну с Израилем.