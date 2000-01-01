13.05 11:50 MIGnews.com

Фридман: Израиль не должен вступать в конфронтации с Трампом

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Новый посол США в Израиле Дэвид Фридман считает, что Израиль не должен вступать в конфронтации с президентом США Трампом по мирной инициативе.Как пишет издание Haaretz, Фридман заявил высокопоставленным израильским лицам о том, что Израиль должен сотрудничать с американским лидером и не вступать с ним в конфронтации по урегулированию палестино-израильского конфликта.Совет Фридмана должен помочь президенту выполнить свой “ближневосточный курс” без каких либо препятствий.Как ожидается, новый посол прибудет в Израиль в понедельник, 15 мая. На следующий день Фридман отправится в резиденцию президента в Иерусалиме вместе с послами Испании и Таиланда, чтобы вручить верительные грамоты президенту Израиля Реувену Ривлину.А уже 22 мая с официальным визитом в Израиль прибудет президент США Дональд Трамп, в которого он попытается возобновить мирный процесс между Израилем и ПА.