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Мирное соглашение невозможно без спасения Сектора Газа | Фото:13.03 21:54   MIGnews.com

Мирное соглашение невозможно без спасения Сектора Газа

Спасение Сектора Газа из ужасной гуманитарной ситуации является ключевым условием для достижения израильско-палестинского мира.

Об этом во вторник, 13 марта заявил специальный мирный посланник президента США Дональда Трампа, Джейсон Гринблатт.

"Нет никаких оправданий для бездействия. Бездействие не только приводит к большим страданиям палестинцев в Газе, но и создает больше проблем для безопасности израильтян и египтян, и угрожает мирному решению", - сказал Гринблатт в ходе выступления на конференции в Белом доме, посвященной гуманитарной ситуации в Секторе Газа.

Он добавил, что урегулирование ситуации в Секторе Газа станет "существенной частью" будущего двустороннего соглашения".

Во время выступления Гринблатт пригласил представителей международного сообщества посетить пограничную зону Израиля, Египта и Газы, и изучить туннели террористов ХАМАСа, чтобы осознать, с какими проблемами безопасности сталкиваются соседи Сектора Газа.
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