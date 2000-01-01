13.03 08:03 MIGnews.com

Посланник Трампа едет в Израиль разбираться с поселениями

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Представитель президента Трампа по международным переговорам Джейсон Гринблатт прибывает в Израиль утром 13 марта.Гринблатт должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Иерусалиме и с главой ПА Махмудом Аббасом в Рамалле.Гринблатт также должен встретиться с президентом Израиля Рувеном Ривлин, главой Совета Национальной Безопасности Яковом Нагелем и координатором правительства на палестинских территориях генерал-майором Йоавом Мордехаем.Главной целью визита Гринблатта является обсуждение строительства в поселениях и создание механизма надзора за подобным строительством. Гринблатт возглавит этот механизм.В Израиле в настоящий момент находится посол Израиля в США Рон Дермер - также для участия в дискуссиях с Гринблаттом.Гринблатт, ортодоксальный еврей из Тинек, Нью-Джерси учился в йешивот Хар Эцион и Алон Швут. В интервью в апреле прошлого года Гринблатт заявил, что поддерживает разрешение палестино-израильского конфликта по формуле “два государства для двух народов”, в случае если оно достигнуто путем переговоров между двумя сторонами, а не навязано извне.