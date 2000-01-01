Убийство командующего бригадой "Аль-Кудс" генерала "Корпуса стражей исламской революции" Кассема Сулеймани стало первым шагом на пути к изгнанию США с Ближнего Востока.
Об этом заявил официальный представитель КСИР Рамазан Шариф, передает Reuters.
"Подлое и бесцеремонное убийство американцами Сулеймани и (лидера иракского "ополчения") Абу Махди аль-Мухандиса стало началом конца присутствия США в регионе и приведет к "освобождению" Иерусалима по милости Аллаха", – сказал он.
Стоит отметить, что на прошлой неделе Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран будет поддерживать палестинские вооруженные группировки столько, сколько это будет возможно. Он призвал палестинцев противостоять мирному плану США.