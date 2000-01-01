Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Иран: убийство Сулеймани `освободит` Иерусалим | Фото:14.02 07:10   MIGnews.com

Иран: убийство Сулеймани "освободит" Иерусалим

Убийство командующего бригадой "Аль-Кудс" генерала "Корпуса стражей исламской революции" Кассема Сулеймани стало первым шагом на пути к изгнанию США с Ближнего Востока.

Об этом заявил официальный представитель КСИР Рамазан Шариф, передает Reuters.

"Подлое и бесцеремонное убийство американцами Сулеймани и (лидера иракского "ополчения") Абу Махди аль-Мухандиса стало началом конца присутствия США в регионе и приведет к "освобождению" Иерусалима по милости Аллаха", – сказал он.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран будет поддерживать палестинские вооруженные группировки столько, сколько это будет возможно. Он призвал палестинцев противостоять мирному плану США.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:15
Израиль нанес удары по Дамаску  
06:46
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:30
Мировой спрос на нефть под угрозой из-за коронавируса
05:22
Похудевшая на 25 кг Кристина Агилера выпустила новый клип  
04:24
Ученые выяснили, сколько коронавирус может жить на предметах
03:20
Ученые нашли гены ранее неизвестных предков человека
02:10
Калкин о Майкле Джексоне: мне больше нечего скрывать
00:30
Джонни Депп показал суду 87 видео нападений Эмбер Херд
23:21
Успешно испытан на людях робот-микрохирург MUSA
22:10
Все еще серьезнее: появились тревожные данные о коронавирусе
21:51
Глава Совета Самарии будет судиться с ООН
21:11
Помпео: ООН усиливает антиизраильский режим
21:00
Украинским школьникам предлагают уничтожить человечество
20:55
Ирак: новый обстрел военной базы США
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus