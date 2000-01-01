13.02 14:33 MIGnews.com

Палестинский дипломат: мы продолжим учить детей камнеметанию

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Палестинский дипломат Абдалла Абу-Швайш провел на днях в нью-йоркской штаб-квартире ООН экскурсию для студентов из Канады. На записи разговора, опубликованной изданием Ynet, дипломат заявил:"Мы очень умны и профессиональны в камнеметании, мы очень гордимся теми в нашем народе, кто бросает камни, и не прекратим учить этому наших детей".Абу-Швайш поведал студентам, как в молодости не упускал возможности побросать в израильтян камни."Теперь я взрослый, но я учу этому своих детей", - отметил палестинец.Дипломат рассказал, что будучи учеником старшей школы, когда началась первая интифада, он никогда не упускал возможности побросать камни в израильтян."Такой была наша жизнь. Мы ежедневно совершенствуем наше сопротивление и гордимся этим", - резюмировал Абу-Швайш.Комментируя публикацию записи, посол Израиля в ООН Дани Данон заявил: "Палестинцы уже не скрывают правду, руководство ПА и ее представители подстрекают против Израиля и открыто поощряют террор. Международное сообщество не должно этого допускать".