Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Палестинский дипломат: мы продолжим учить детей камнеметанию | Фото: Israel Defense Forces/Flickr13.02 14:33   MIGnews.com

Палестинский дипломат: мы продолжим учить детей камнеметанию

Палестинский дипломат Абдалла Абу-Швайш провел на днях в нью-йоркской штаб-квартире ООН экскурсию для студентов из Канады. На записи разговора, опубликованной изданием Ynet, дипломат заявил:

"Мы очень умны и профессиональны в камнеметании, мы очень гордимся теми в нашем народе, кто бросает камни, и не прекратим учить этому наших детей".

Абу-Швайш поведал студентам, как в молодости не упускал возможности побросать в израильтян камни.

"Теперь я взрослый, но я учу этому своих детей", - отметил палестинец.

Дипломат рассказал, что будучи учеником старшей школы, когда началась первая интифада, он никогда не упускал возможности побросать камни в израильтян.

"Такой была наша жизнь. Мы ежедневно совершенствуем наше сопротивление и гордимся этим", - резюмировал Абу-Швайш.

Комментируя публикацию записи, посол Израиля в ООН Дани Данон заявил: "Палестинцы уже не скрывают правду, руководство ПА и ее представители подстрекают против Израиля и открыто поощряют террор. Международное сообщество не должно этого допускать".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:09
Мигрант планировал убийство королевы Великобритании и евреев
21:07
Шок среди политиков: Лапид - ключевой свидетель в деле 1000
21:03
Израильтяне научились выращивать кости "в пробирке"
21:03
Страшное ДТП в Ха-Шарон: грузовик столкнулся с 3 машинами  
20:53
Амсалем: рекомендации - результат нелегитимного процесса
20:49
Окружение Нетаниягу: поведение полиции - скандал
20:41
По делу Нетаниягу также обвинят Мозеса и Мильчана
20:19
На месте крушения Ан-148 нашли 2 тыс. элементов самолета
19:46
Тунисский депутат разорвал флаг Израиля в парламенте (видео)  
19:20
Развозов о бюджете: это исторический рекорд несправедливости
19:01
"Если Иран атакует Израиль, Израиль атакует Асада"
18:24
Еврей в парламенте Ирана угрожает Израилю
17:53
Иракская милиция готова к войне с Израилем
17:37
Авиакомпания отказалась от "палестинского" салата
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus