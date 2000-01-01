8-летнияя девочка пострадала в Холоне: новые подробности
12 ноября в Холоне 8-летняя девочка испугалась сирену воздушное тревоги и получила инфаркт.
По словам парамедика, у нее случилась остановка сердца. В свою очередь, родители утверждают, что она была здорова, никаких проблем с сердцем не испытывала.
По информации СМИ, ребенок упал на лестнице и получил серьезные травмы, когда прозвучала сирена. Девочку после оказания первой медицинской помощи на месте происшествия госпитализировали в больницу Вольфсон.
На данный момент известно, что ребенок пришел в себя. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
Ранее также появилась информация, что одного человека слегка посекло осколками после ракетного обстрела.