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8-летнияя девочка пострадала после сигнала тревоги в Холоне | Фото:12.11 09:59   MIGnews.com

8-летнияя девочка пострадала в Холоне: новые подробности

12 ноября в Холоне 8-летняя девочка испугалась сирену воздушное тревоги и получила инфаркт.

По словам парамедика, у нее случилась остановка сердца. В свою очередь, родители утверждают, что она была здорова, никаких проблем с сердцем не испытывала.

По информации СМИ, ребенок упал на лестнице и получил серьезные травмы, когда прозвучала сирена. Девочку после оказания первой медицинской помощи на месте происшествия госпитализировали в больницу Вольфсон.

На данный момент известно, что ребенок пришел в себя. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Ранее также появилась информация, что одного человека слегка посекло осколками после ракетного обстрела.


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