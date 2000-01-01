Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Палестинские СМИ сообщают о 6 убитых участниках `марша` | Фото:12.10 19:44   MIGnews.com

Палестинские СМИ сообщают о 6 убитых участниках "марша"

Министерство здравоохранения при ХАМАСе сообщает, что в результате ожесточенных столкновений с израильскими военными были убиты шесть палестинцев, передает в пятницу, 12 октября The Times of Israel.

В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что в очередном "марше возвращения" приняли участие около 14 тысяч палестинцев.

Мятежники жгли покрышки, а также бросали камни, бутылки с зажигательной смесью, гранаты и взрывные устройства в сторону солдат.

Кроме того, несколько демонстрантов пересекли границу в южной части Газы и заложили там взрывное устройство, которое, взорвавшись, вызвало возгорание забора.

Израилськие военные реагировали средствами разгона толпы и живым огнем по мере необходимости.

Со стороны ЦАХАЛа о потерях не сообщается.

В отдельном инциденте несколько палестинцев осуществили попытку перебраться через разделительные сооружения.

В Минздраве Газы отметили, что, по меньшей мере 50 протестующих были ранены израильским огнем.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:17
В России открыли самую северную синагогу
22:22
США и Турция договорились о передаче пастора Брансона
21:51
Жертвами землетрясения в Индонезии стали 2088 человек
21:19
Американской студентке запретили въезд в Израиль
21:10
Франция отгородится от Бельгии забором из-за чумы
20:31
Либерман запретил поставки топлива в Газу
19:28
"Хизбалла": Мы не играем на руку врагу
19:09
В Индии самолет врезался в стену аэропорта
18:24
Великобритания отметила свадьбу внучки королевы Елизаветы II
18:05
НДИ выступает против произвола иерусалимской мэрии
17:44
В США шторм "Майкл" унес жизни 11 человек
17:11
Губернатор Луизианы возглавит делегацию в Израиль
16:54
На Австралию обрушился сокрушительный торнадо
16:41
Солдат, раненный в Самарии, идет на поправку
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus