12.10 19:44 MIGnews.com
Палестинские СМИ сообщают о 6 убитых участниках "марша"
Министерство здравоохранения при ХАМАСе сообщает, что в результате ожесточенных столкновений с израильскими военными были убиты шесть палестинцев, передает в пятницу, 12 октября The Times of Israel
.
В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что в очередном "марше возвращения" приняли участие около 14 тысяч палестинцев.
Мятежники жгли покрышки, а также бросали камни, бутылки с зажигательной смесью, гранаты и взрывные устройства в сторону солдат.
Кроме того, несколько демонстрантов пересекли границу в южной части Газы и заложили там взрывное устройство, которое, взорвавшись, вызвало возгорание забора.
Израилськие военные реагировали средствами разгона толпы и живым огнем по мере необходимости.
Со стороны ЦАХАЛа о потерях не сообщается.
В отдельном инциденте несколько палестинцев осуществили попытку перебраться через разделительные сооружения.
В Минздраве Газы отметили, что, по меньшей мере 50 протестующих были ранены израильским огнем.
Поделиться
Все по теме
Комментарии