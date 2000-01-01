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Солдат, получивший ранения в четверг, идет на поправку | Фото:12.10 16:41   MIGnews.com

Солдат, раненный в Самарии, идет на поправку

У 30-летнего солдата-резервиста, который был ранен палестинским нападавшим на севере Иудеи и Самарии в четверг, улучшилось состояние, сообщили в пятницу, 12 октября в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве, передает The Times of Israel.

Солдат находится в стабильном состоянии после прохождения лицевой хирургии в конце четверга. По словам врачей, он останется в больнице еще на несколько дней наблюдения.

Солдат был одним из двух человек, пострадавших от нападения за пределами армейской базы в четверг днем.


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