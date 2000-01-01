Солдат, раненный в Самарии, идет на поправку

У 30-летнего солдата-резервиста, который был ранен палестинским нападавшим на севере Иудеи и Самарии в четверг, улучшилось состояние, сообщили в пятницу, 12 октября в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве, передает The Times of Israel.
Солдат находится в стабильном состоянии после прохождения лицевой хирургии в конце четверга. По словам врачей, он останется в больнице еще на несколько дней наблюдения.
Солдат был одним из двух человек, пострадавших от нападения за пределами армейской базы в четверг днем.