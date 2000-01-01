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Около 3000 палестинцев протестуют на границе с Газой | Фото:12.07 19:45   MIGnews.com

Около 3000 палестинцев протестуют на границе с Газой

В пятницу израильские силы обороны разместили дополнительные батареи системы противоракетной обороны "Железный купол" на юге страны, поскольку ХАМАС пригрозил отомстить за смерть одного из своих членов, который был застрелен днем ​​ранее военнослужащими, что армия охарактеризовала как "недоразумение".

Об этом информирует The Times of Israel.

"Мы не принимаем извинений противника за убийство мученика Махмуда аль-Адхама, и мы отомстим за него. Мы даем врагу сионистов неделю на реализацию договоренностей", - заявил сказал высокопоставленный чиновник ХАМАСа Фатхи Хамад.

В пятницу днем ​​около трех тысяч палестинцев собрались на границе с Газой для проведения акций протеста, где некоторые участники беспорядков бросали камни и взрывные устройства в солдат, передает 13-й канал.

Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, заявило, что 40 человек получили ранения, согласно отчету канала.

Между тем, источники сообщают, что сегодня днем в Газу через КПП "Эрез" вновь прибыла египетская делегация в попытке ослабить напряженность между Израилем и ХАМАСом.


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