Около 3000 палестинцев протестуют на границе с Газой
В пятницу израильские силы обороны разместили дополнительные батареи системы противоракетной обороны "Железный купол" на юге страны, поскольку ХАМАС пригрозил отомстить за смерть одного из своих членов, который был застрелен днем ранее военнослужащими, что армия охарактеризовала как "недоразумение".
"Мы не принимаем извинений противника за убийство мученика Махмуда аль-Адхама, и мы отомстим за него. Мы даем врагу сионистов неделю на реализацию договоренностей", - заявил сказал высокопоставленный чиновник ХАМАСа Фатхи Хамад.
В пятницу днем около трех тысяч палестинцев собрались на границе с Газой для проведения акций протеста, где некоторые участники беспорядков бросали камни и взрывные устройства в солдат, передает 13-й канал.
Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, заявило, что 40 человек получили ранения, согласно отчету канала.
Между тем, источники сообщают, что сегодня днем в Газу через КПП "Эрез" вновь прибыла египетская делегация в попытке ослабить напряженность между Израилем и ХАМАСом.