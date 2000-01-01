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ЦАХАЛ готовится к раздору на границе с Газой 12.07 13:35   MIGnews.com

ЦАХАЛ готовится к раздору на границе с Газой

ЦАХАЛ готовится к повышению напряженности вдоль границы с Газой в пятницу, 12 июля.

Напомним, что 11 июля член ХАМАСа был застрелен израильскими военными по ошибке. Командование ЦАХАЛа назвало этот инцидент "недоразумением".

В четверг, во время необычных передвижений, военные признали, что мужчина был ошибочно идентифицирован солдатами как вооруженный террорист. По-видимому этот боевик хотел остановить палестинскую молодежь, которая пыталась прорваться через забор безопасности.

Заявление военных можно рассматривать, как попытку ослабить напряженность в отношениях с ХАМАСом и предотвратить новый виток насилия на границе.

Военное крыло ХАМАСа заявило, что оно не оставит смерть "безнаказанной", и Израиль "ощутит последствия этого преступного акта".

В пятницу утром бывший израильский посредник в отношениях с палестинцами заявил, что ХАМАС не пойдет на серьезную эскалацию конфликта с Израилем, несмотря на инцидент в четверг.


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