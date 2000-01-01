12.07 13:35 MIGnews.com

ЦАХАЛ готовится к раздору на границе с Газой

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ЦАХАЛ готовится к повышению напряженности вдоль границы с Газой в пятницу, 12 июля.Напомним, что 11 июля член ХАМАСа был застрелен израильскими военными по ошибке. Командование ЦАХАЛа назвало этот инцидент "недоразумением".В четверг, во время необычных передвижений, военные признали, что мужчина был ошибочно идентифицирован солдатами как вооруженный террорист. По-видимому этот боевик хотел остановить палестинскую молодежь, которая пыталась прорваться через забор безопасности.Заявление военных можно рассматривать, как попытку ослабить напряженность в отношениях с ХАМАСом и предотвратить новый виток насилия на границе.Военное крыло ХАМАСа заявило, что оно не оставит смерть "безнаказанной", и Израиль "ощутит последствия этого преступного акта".В пятницу утром бывший израильский посредник в отношениях с палестинцами заявил, что ХАМАС не пойдет на серьезную эскалацию конфликта с Израилем, несмотря на инцидент в четверг.