ЦАХАЛ готовится к раздору на границе с Газой

ЦАХАЛ готовится к повышению напряженности вдоль границы с Газой в пятницу, 12 июля.
Напомним, что 11 июля член ХАМАСа был застрелен израильскими военными по ошибке. Командование ЦАХАЛа назвало этот инцидент "недоразумением".
В четверг, во время необычных передвижений, военные признали, что мужчина был ошибочно идентифицирован солдатами как вооруженный террорист. По-видимому этот боевик хотел остановить палестинскую молодежь, которая пыталась прорваться через забор безопасности.
Заявление военных можно рассматривать, как попытку ослабить напряженность в отношениях с ХАМАСом и предотвратить новый виток насилия на границе.
Военное крыло ХАМАСа заявило, что оно не оставит смерть "безнаказанной", и Израиль "ощутит последствия этого преступного акта".
В пятницу утром бывший израильский посредник в отношениях с палестинцами заявил, что ХАМАС не пойдет на серьезную эскалацию конфликта с Израилем, несмотря на инцидент в четверг.