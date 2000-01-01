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Израиль нанес удар по сектору Газа | Фото: Israeli Air Force/Flickr12.05 19:54   MIGnews.com

Израиль нанес удар по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла удар по сектору Газа. "Гаарец" сообщает о взрывах, которые были слышны в районе Бейт-Ханун, расположенном на севере палестинского анклава вечером в субботу, 12 мая. Эту информацию подтверждают и палестинские источники.

Атака произошла, спустя несколько часов после того, как министр обороны Авигдор Либерман заявил о закрытии пропускного пункта "Керем-Шалом" между Израилем и сектором Газа после того, как прошлой ночью группа неизвестных устроила на нем погром и поджог.
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