Тунисский политический активист призвал к нормализации отношений с Израилем, заявив, что это "в наилучших интересах Туниса", сообщает в субботу, 12 мая The Times of Israel.
Выступая на телевидении в Тунисе, обсуждая депутата, который разорвал израильский флаг во время сессии парламента, Мунир Батур, глава Либеральной партии Туниса заявил, что его партия призывает к "миру" и "нормальным экономическим отношениям со всеми странами".
Он подчеркнул, что не вражда к Израилю или признательность палестинцам не являются реальными проблемами Туниса. По его словам, правительству Туниса следует решать социально-экономические проблемы государства.
Батур отметил, что действия депутата Аммара Амруссия от левой оппозиционной партии "Хизбашумал" являются "нерассудительными". Он добавил, что Израиль от этого "совершенно не пострадал", поскольку еврейское государство уважаемо в международном обществе.