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Тунисский политик призвал к `миру` с Израилем | Фото:12.05 13:54   MIGnews.com

Тунисский политик призвал к "миру" с Израилем

Тунисский политический активист призвал к нормализации отношений с Израилем, заявив, что это "в наилучших интересах Туниса", сообщает в субботу, 12 мая The Times of Israel.

Выступая на телевидении в Тунисе, обсуждая депутата, который разорвал израильский флаг во время сессии парламента, Мунир Батур, глава Либеральной партии Туниса заявил, что его партия призывает к "миру" и "нормальным экономическим отношениям со всеми странами".

Он подчеркнул, что не вражда к Израилю или признательность палестинцам не являются реальными проблемами Туниса. По его словам, правительству Туниса следует решать социально-экономические проблемы государства.

Батур отметил, что действия депутата Аммара Амруссия от левой оппозиционной партии "Хизбашумал" являются "нерассудительными". Он добавил, что Израиль от этого "совершенно не пострадал", поскольку еврейское государство уважаемо в международном обществе.

"Это было ни что иное, как шоу", - уверен Батур.
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