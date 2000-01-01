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Убийцу Фукаха выгнали из ХАМАСа за аморальное поведение 12.05 13:06   MIGnews.com

Убийцу Фукаха выгнали из ХАМАСа за аморальное поведение

Через день после того, как глава ХАМАСа Исмаил Ханийе сообщил об аресте убийцы военного командира Мазена Фукаха, стали известны подробности о личности обвиняемого.

Убийца, Ашраф Абу Лайла, был боевиком Изз ад-Дин аль-Касам. Его изгнали из вооруженного крыла ХАМАСа за “аморальное поведение”.

Позднее Абу Лайла якобы присоединился к салафистким группировкам в Газе и был завербован израильским Моссадом. Следует отметить, что Моссад не занимается Газой - палестинский анклав является зоной ответственности службы внутренней безопасности Израиля (ШАБАК).

Другие источники сообщают, что Абу Лайла был автодилером, а его родственники занимали различные посты в иерархии ХАМАСа.
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