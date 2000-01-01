13.02 07:11 MIGnews.com

Арестован полицейский ПА, напавший на солдат ЦАХАЛа

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Израильская полиция арестовала правоохранителя из ПА по подозрению в том, что он кидал камни и "коктейли Молотова" в военнослужащих ЦАХАЛа возле гробницы Рахили.Речь идет о 36-летнем полицейском из Бейт-Лехема. Его подозревают в участии в нескольких насильственных беспорядках. В частности, он был замечен в бросании камней.Обвинительное заключение будет подано в ближайшие дни.Полиция заявляет, что они будут продолжать интенсивно работать, чтобы найти и наказать тех, кто кидает камни и "коктейли Молотова" у гробницы Рахили, куда ежедневно приходят сотни людей, передает Аруц Шева.