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Арестован полицейский ПА, напавший на солдат ЦАХАЛа | Фото: Thinkstock13.02 07:11   MIGnews.com

Арестован полицейский ПА, напавший на солдат ЦАХАЛа

Израильская полиция арестовала правоохранителя из ПА по подозрению в том, что он кидал камни и "коктейли Молотова" в военнослужащих ЦАХАЛа возле гробницы Рахили.

Речь идет о 36-летнем полицейском из Бейт-Лехема. Его подозревают в участии в нескольких насильственных беспорядках. В частности, он был замечен в бросании камней.

Обвинительное заключение будет подано в ближайшие дни.

Полиция заявляет, что они будут продолжать интенсивно работать, чтобы найти и наказать тех, кто кидает камни и "коктейли Молотова" у гробницы Рахили, куда ежедневно приходят сотни людей, передает Аруц Шева.
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