Арестован полицейский ПА, напавший на солдат ЦАХАЛа
Израильская полиция арестовала правоохранителя из ПА по подозрению в том, что он кидал камни и "коктейли Молотова" в военнослужащих ЦАХАЛа возле гробницы Рахили.
Речь идет о 36-летнем полицейском из Бейт-Лехема. Его подозревают в участии в нескольких насильственных беспорядках. В частности, он был замечен в бросании камней.
Обвинительное заключение будет подано в ближайшие дни.
Полиция заявляет, что они будут продолжать интенсивно работать, чтобы найти и наказать тех, кто кидает камни и "коктейли Молотова" у гробницы Рахили, куда ежедневно приходят сотни людей, передает Аруц Шева.