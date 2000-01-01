12.02 16:20 MIGnews.com

Катар: Палестинцы создают преграды в реконструкции Газы

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Именно Палестинская автономия, а не Израиль, создает преграды для разрешения энергетического кризиса в сектора Газа. Об этом председатель комитета по восстановлению сектора Газы, специальный посол Катара в палестинском анклаве Мухаммад аль-Амади заявил в интервью израильскому изданию The Times of Israel, что само по себе явление достаточно редкое.По своей сути аль-Амади является связующим звеном между Дохой, Рамаллой и Иерусалимом, и, по его словам, он поддерживает чудесные отношения с израильскими представителями, одним из которых является координатор деятельности правительства на территориях генерал-майор Йоав Мордехай.В интервью он сообщил, что планирует провести с премьер-министром ПА Рами Хамдаллой встречу, касательно соглашения, которое могло бы помочь решить энергетический кризис в секторе Газа. Он отмечает, что, в то время, как Израиль уже согласился принять участие в сделке, палестинцы затягивают ее подписание."Мы предложили создать технический комитет без политиков, который бы отвечал за решение энергетической проблемы сектора Газа", - отметил аль-Амади.Он поясняет, что состоять этот комитет будет из экспертов сектора Газа, Катара, ООН и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA)."Это очень серьезный вопрос, который должен помочь также и Израилю, так как они являются вашими соседями, живущими без постоянного электроснабжения и водообеспечения. Израильтяне это понимают и всячески нам способствуют, но есть другие стороны, которые поступают иначе", - сетует катарец.План по решению энергетического кризиса в Газе состоит из трех шагов: решения проблемы оплаты топлива, строительства линий электропередачи между Израилем и анклавом и строительство газопровода в сектора Газа, так как газ является впятеро дешевле, чем дизель, который нынче используется на единственной электростанции.Помимо того, представляя Катар, аль-Амади предложил создание в анклаве промышленной зоны, что поможет снизить высочайший уровень безработицы среди палестинцев.