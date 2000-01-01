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Три еврея намеревались отомстить за Армон Ха-Нацив 12.01 10:11   MIGnews.com

Три еврея намеревались отомстить за Армон Ха-Нацив

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) арестовала трех молодых людей, в том числе, одного несовершеннолетнего, за подготовку теракта против арабов.

Дело находится в ведении окружного суда Петах-Тиквы.

Молодые люди намеревались “отомстить” за теракт в Армон Ха-Нацив 8 января, в результате которого погибли четыре израильских солдата.

Арестованным не разрешают встречаться с адвокатами.

Адвокаты, взявшиеся представлять интересы обвиняемых - Итамар Бен Гвир и Эльдан Данино заявили: “ШАБАК вкладывает всю свою энергию в преследования молодых евреев - вместо того, чтобы заниматься арабским терроризмом”.
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