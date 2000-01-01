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ЦАХАЛ разрушил 15-й тоннель террористов 11.10 15:15   MIGnews.com

ЦАХАЛ разрушил 15-й тоннель террористов

Израильские военные уничтожили террористический тоннель ХАМАСа, который был проложен из Газы примерно на 200 метров в южную часть Израиля.

Тоннель обнаружили с помощью передовых технологий, которые определили его точное местоположение. Данный тоннель, обнаруженный и разрушенный военными, уже 15-й по счету с октября 2017 года. Он был оснащен электрической и телефонной сетью.

"ХАМАС продолжает инвестировать значительные ресурсы в строительство инфраструктуры, направленной на причинение вреда гражданам Израиля", - говорится в заявлении военных. "Эти инвестиции, которые идут в ущерб благосостоянию жителей Газы, являются доказательством эксплуатации населения в террористических целях."

"ЦАХАЛ полны решимости продолжать защищать суверенитет Израиля и безопасность его граждан”, - добавили военные.

Министр обороны Авигдор Либерман также прокомментировал нейтрализацию тоннеля, написав в четверг, 11 октября, в твиттере, что израильские военные ни на минуту не прекращают работу, ни над землей, ни под землей.


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