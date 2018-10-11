11.10 13:19 MIGnews.com

ЦАХАЛ нейтрализовал террористический тоннель

הותר לפרסום: צה"ל חשף מנהרה חדשה בעזה שחדרה לשטח ישראל • @alonbd ו-@bokeralmog עם כל הפרטים >> https://t.co/5sXXEeDECa



(אילוסטרציה: דובר צה"ל) pic.twitter.com/NOLFaJfTFG — חדשות עשר (@news10) October 11, 2018

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Пресс-служба ЦАХАЛа утром 11 октября распространила сообщение о нейтрализации террористического тоннеля, шедшего из Газы на израильскую территорию.Тоннель был прорыт из города Захра в центральной части Газы к израильской границе.ЦАХАЛ заявил, что тоннель был идентифицирован несколько месяцев назад: “Произошедшее - отражение развития методов строительства и попытка обойти наши возможности. Мы хотели развить и улучшить наши способности и возможности противодействия созданию террористических тоннелей даже внутри Газы. Мы пользуемся новыми материалами и многочисленными связями телефонной и электрической сети с Газой. В нашем распоряжении - продвинутые технологические методы работы против тоннелей и против других видов подкопа и инфильтрации”.Пресс-служба заявила, что не будет называть дату начала создания тоннеля, но подчеркнула, что цена его строительства для жителей Газы “была огромной”.ЦАХАЛ, обращаясь к жителям Газы, заявил: “Вами правят террористы. У Израиля есть все права действовать против тоннелей”.Пресс-служба также подчеркивает: “Мы видим определенное снижение насилия на границе, но мы готовимся к надвигающимся выходным, также, как готовились и ко всем прошедшим выходным”.