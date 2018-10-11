ЦАХАЛ нейтрализовал террористический тоннель

ЦАХАЛ заявил, что тоннель был идентифицирован несколько месяцев назад: “Произошедшее - отражение развития методов строительства и попытка обойти наши возможности. Мы хотели развить и улучшить наши способности и возможности противодействия созданию террористических тоннелей даже внутри Газы. Мы пользуемся новыми материалами и многочисленными связями телефонной и электрической сети с Газой. В нашем распоряжении - продвинутые технологические методы работы против тоннелей и против других видов подкопа и инфильтрации”.
Пресс-служба заявила, что не будет называть дату начала создания тоннеля, но подчеркнула, что цена его строительства для жителей Газы “была огромной”.
ЦАХАЛ, обращаясь к жителям Газы, заявил: “Вами правят террористы. У Израиля есть все права действовать против тоннелей”.
Пресс-служба также подчеркивает: “Мы видим определенное снижение насилия на границе, но мы готовимся к надвигающимся выходным, также, как готовились и ко всем прошедшим выходным”.