11.09 16:35 MIGnews.com

Лидеры "Братьев-мусульман" шпионили в Египте для ХАМАСа

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Египетский суд приговорил 11 лидеров "Братьев-мусульман" к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже для палестинской террористической группировки ХАМАС.Среди осужденных Каирским уголовным судом был глава "Братства" Мохаммед Бади. Это последний из нескольких приговоров в отношении Бади, который на прошлой неделе получил пожизненное заключение по обвинениям, связанным с массовыми побегами из тюрьмы во время восстания 2011 года. Обвинения были также выдвинуты против ныне покойного бывшего президента страны Мохаммеда Мурси, который умер в июне во время судебного заседания по этому делу.Мурси, высокопоставленный член "Братства", стал первым свободно избранным президентом Египта в 2012 году. Военные свергли Мурси в 2013 году на фоне массовых протестов против его краткого правления. С тех пор власти рассматривают "Братьев-мусульман" как террористическую организацию и арестовывают тысячи ее членов.