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ПА отказалась от медицинской помощи из ОАЭ | Фото:11.06 08:02   MIGnews.com

Палестинцы отказались от медицинской помощи из ОАЭ

Палестинская администрация (ПА) в среду, 10 июня, отказала в доставке медикаментов из Объединенных Арабских Эмиратов для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, поскольку она координировалась с Израилем, сообщает AFP.

Рейс Etihad Airways, который приземлился во вторник в Израиле, стал второй воздушной поставкой гуманитарных грузов ОАЭ за месяц, от которой отказались палестинцы.

"Мы отказываемся получать его, потому что он координировался напрямую между Израилем и ними (ОАЭ)", - сказал "министр по гражданским вопросам" ПА Хусейн аль-Шейх.

Рейс Etihad 19 мая с грузом помощи из Абу-Даби в Тель-Авив не был отмечен знаком авиакомпании, однако во вторник впервые самолет Etihad приземлился в Израиле с своим логотипом.


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