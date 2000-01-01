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ХАМАС в бешенстве из-за шпионажа Ирана за топ-чиновником | Фото:11.06 18:08   MIGnews.com

ХАМАС в бешенстве из-за шпионажа Ирана

Иран шпионил за заместителем главы политбюро ХАМАСА Муссой Абу Марзуком.

Об этом сообщает 12 канал.

В частности, как минимум один работник в офисе Марзука, который считается центральной фигурой в иностранных делах ХАМАСа, был агентом официального Тегерана. Предполагается, что мужчина был завербован через "Хизбаллу".

Шпион отчитывался о переговорах и каждом шаге топ-чиновника. По информации СМИ, Марзук выяснил, кто за ним следил, от чего пришел в ярость. Он пожаловался Исмаилу Ханийе, попросив вмешаться в данную проблему.

Сам лидер политбюро ХАМАСа обсудил ситуацию со шпионажем с лидером "Хизбаллы" Хасаном Насраллой. Детали переговоров не уточняются. Выявленный агент был вынужден бежать в Судан.


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