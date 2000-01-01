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ЦАХАЛ начал подготовку к сносу дома убийцы Амита Бен-Игаля | Фото:11.06 10:09   MIGnews.com

ЦАХАЛ начал подготовку к сносу дома убийцы Амит Бен-Игаля

В четверг, 11июня, ЦАХАЛ начал подготовку к сносу дома палестинского террориста, подозреваемого в убийстве израильского солдата Амит Бен-Игаля.

Военные вошли в деревню Ябед на севере Западного берега, где проживал террорист.

ЦАХАЛ проводит различные измерения структуры дома перед сносом, чтобы определить наиболее эффективные и безопасные способы его разрушения.

Подозреваемый, 49-летний Назми Абу Бакр, был арестован вместе с несколькими другими подозреваемыми, которые, как полагают, находились рядом во время совершения теракта. Несколько дней назад Абу Бакр призналася, что именно он сбросил бетонный блок на израильского солдата.

21-летний Амит Бен-Игаль из разведывательного подразделения "Сайерет Голани" погиб в ходе операции 12 мая от полученных травм.


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