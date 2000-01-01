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Израиль подозревает Хизбаллу в торговле наркотиками в Европе 11.06 14:20   MIGnews.com

Хизбалла контролирует наркоторговлю в Европе

В понедельник израильские исследователи заявили, что террористическая группировка "Хизбалла" обходит санкции США против Ирана и отмывает миллионы долларов, играя ключевую роль в глобальной торговле наркотиками в Европе.

“Наше исследование показывает связь политического крыла “Хизбаллы” с его военным крылом, и мы описываем, как вся система незаконного оборота наркотиков помогает отмывать деньги”, – сказал в интервью 12-му каналу Даниэль Коэн из Института международной дипломатии им. Аббы Эбана в Междисциплинарном центре Герцлия.

Коэн подчеркивает, что “20-25% прибыли возвращается ”Хизбалле” и идет на снаряжение, покупку оружия, зарплаты и многое другое”.

В исследовании говорится, что люди из "Хизбаллы" выступают в качестве посредников на глобальном маршруте поставки наркотиков из Южной Америки в Западную Африку и оттуда в Европу, помогая доставлять сотни тонн кокаина и других наркотиков через порты в Бельгии и Германии. Из них перехватывают всего 5-10%”.

“Эти боевики “Хизбаллы” фактически контролируют всю незаконную деятельность в сфере финансов и незаконного оборота наркотиков, причем не только в Европе, но и в Южной Америке, в районе стыка трех границ, выводя около 200 миллионов долларов в месяц», – поясняет бывший специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США Дерек Малец.


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