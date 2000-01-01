11.06 22:00 MIGnews.com

Палестинцы проклинают Фридмана

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Источники Газы объявили, что еженедельные пятничные акции протеста на границе будут возобновлены в эту пятницу после недельной передышки. В этот раз протесты будут проходить против заявления посла США в Израиле Дэвида Фридмана о том, что Израиль имеет право аннексировать часть Западного берега.В интервью газете Ynet в понедельник высокопоставленный палестинский чиновник Ханан Ашрави предупредила, что ПА может подать жалобу в ООН на заявление посла Фридмана. Она сказала, что слова посла – “антагонизм по отношению к нам” и подчеркнула, что “это заявление вы слышите от кого-то, кто находится вне закона, а не от того, кто должен представлять правительство".Во время визита в Польшу министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики отметил, что заявление Фридмана нацелено на то, “чтобы помочь премьер-министру Биньямину Нетаниягу аннексировать участки на оккупированных палестинских территориях”, и призвал международное сообщество выступить против него.