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Многие палестинцы идут на террор, чтобы покончить с собой11.03 17:12   MIGnews.com

В ЦАХАЛе назвали причину многих терактов: домашние проблемы

За последние полтора года как минимум трое из палестинских арабов, которые совершали теракты против израильских мирных граждан и солдат, делали это не по идеологическим соображениям, а из-за желания закончить жизнь самоубийством.

Как сказано в опубликованном позавчера докладе Координатора деятельности правительства на территориях (КОГАТ), все они были схвачены и на допросе сознались, что их действия были результатом "жизненных трудностей".

В докладе, озаглавленном "За ножом: как внутренние проблемы могут привести к террору", приводятся три иных случаях, когда влияние СМИ, членов семей или палестинских чиновников приводили к такого рода проблемам, из-за которых молодые палестинцы решались на теракт, зная, что домой они уже не вернутся.

Как сказано в докладе КОГАТ, причина атак "волков-одиночек", позапрошлогодняя вспышка которых получила название "интифады Аль-Кудс" или "интифады ножей", включает, но "не ограничивается лишь домашним насилием (со стороны братьев, сестер или супруга), общественного порицания внебрачных интимных отношений, недостаточного уважения к семье или неудачами в учебе". Одной из причин последней волны палестинского террора являются психологические проблемы - депрессии, отчаяние и психические расстройства.

В частности, приводятся примеры 20-летних парня и девушки, а также 18-летнего парня, которые в качестве причины своих терактов привели безысходность, расторгнутый брак и провал экзамена для аттестата зрелости. У другого террориста из Аварты после попытки зарезать солдата ЦАХАЛа диагностировали шизофрению и госпитализировали.

В качестве примера того, как к террору приводят внутрисемейные проблемы, описывается ситуация 13-летней Рукайи Абу Эйд. Утром перед терактом между ней и ее сестрами завязалась драка, после которой она схватила нож и убежала. Спустя лишь какое-то время мать узнала, что девочка отправилась в деревню Анатот и пыталась убить израильского солдата, не оставив ему никакого выбора, кроме как застрелить ее саму. Члены ее семьи подтверждают, что к самоубийственной атаке ее подтолкнули проблемы в семье.

Другие террористы решают погибнуть от пули военнослужащих израильской армии, чтобы стать мучениками, таким образом, убив сразу двух зайцев одним выстрелом – во-первых, так они надеются избежать безрадостной жизни в ПА, и, кроме того, после их смерти их родственники получат финансовую помощь.

Стоит отметить, что к аналогичному выводу пришли и в ШАБАКе, чей доклад на эту тему был опубликован полгода назад.
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