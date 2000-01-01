11.01 17:47 MIGnews.com

ЦАХАЛ: "Мы превратим туннели ХАМАСа в смертельную ловушку"

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За вводящей в заблуждение видимостью спокойствия на юге Израиля, ЦАХАЛ и ХАМАС уже готовятся к следующей войне.Израильская сторона сосредотачивается на поиске сильных сторон ХАМАСа и оптимизации выбора целей.ХАМАС, с другой стороны забора, готовится к использованию военно-морских коммандос и мини дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов.Стоя в нескольких метрах от забора кибуца Нахаль Оз вблизи северной части Газы, можно легко увидеть гонки вооружений ХАМАСа.Палестинские тракторы и грузовики со строительными материалами, которые были вторсырьем от того, что осталось от домов, являются обычным явлением.Жители не вернулись в свои дома, с видом на поля, дома в Нахаль Оз, в кибуце Кфар Аза, а восточный район Газы превратился в крупнейший бетонный завод в секторе.В то же время, посты ХАМАС растут, как грибы после дождя, между палестинскими деревнями и городами и израильской границей. На плодородных сельскохозяйственных землях по обе стороны от границы, постоянно слышен шум от раскопок.Звуки боевой подготовки ХАМАСа, диапазоны стрельбы и упражнения можно четко услышать на израильской стороне, даже среди ночи. Спустя 2,5 года после окончания проведения операции "Нерушимая скала", кажется, что довольно много изменилось в подходе как ХАМАСа, так и ЦАХАЛа."Мы планируем превратить туннели противника в ловушки смерти, во что-то, что будет стоять на их пути", - сказал Ynet полковник Юваль Бен-Дов, командующий Южной Командой Центра управления огнем.Южное командование готовится к очередному конфликту в секторе Газа, на этот раз более точному и менее рассеянному с точки зрения объемов боеприпасов и взрывчатых веществ.Вся эта подготовка подлежат однозначной политике министра обороны, чтобы положить конец следующей войне с поражением ХАМАСа, а не достижением всего 2 или 3 лет спокойствия.Пока этого не произойдет, каждые несколько месяцев ЦАХАЛ нацеливается на стратегические активы, построенные с использованием ХАМАСом исключительных наступательных самолетов, которые подают тонны боеприпасов с воздуха.Разговор с офицерами Южного Командования очерчивает изменения в восприятии ЦАХАЛа ударов по ХАМАСу, сосредоточив внимание на эффективности и скорости работы.Должностные лица ЦАХАЛа понимают, что экономическое бедствие, которое включает в себя разрушение систем электричества и водоснабжения, а также высокий уровень безработицы, наряду с затоплением канализаций и ростом населения в маленькой и переполненной области, превращаются в бомбу замедленного действия.Источник в Южном командовании сообщил Ynet, что "95% бюджета сектора Газа приходят извне. ХАМАС понимает это и действует разумно".В последние месяцы ХАМАС арестовал более 30 мятежных активистов, которые не повиновались его приказам и стреляли ракетами по Израилю. Он принимает другие организации в полосе, например, бывших членов ХАМАСа или "Исламского джихада", помогая им с обучением и деньгами.ХАМАС делает ставку на похищения и убийства израильтян.Террористическая организация планирует проводить одновременные внезапные подземные проникновения через туннели, из которых десятки вооруженных террористов будут выходить из районов, окружающих сектор Газа с единственной целью - убийство и похищение израильтян.