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Исламский джихад: не идет и речи о перемирии с Израилем | Фото:10.12 16:29   MIGnews.com

Исламский джихад: не идет и речи о перемирии с Израилем

Представитель палестинского "Исламского джихада" Халид аль-Батш опроверг сообщения СМИ, будто на переговорах в Каире было достигнуто соглашение о прекращении огня с Израилем.

По его словам, эта тема даже не обсуждалась.

В частности, Аль-Батш заявил, что основное внимание на переговорах с ХАМАСом уделялось противостоянию "агрессии против палестинского народа".

Несколько дней назад газета "Аль-Кудс" передавала, что в Каире состоялась встреча представителей ХАМАСа и "Исламского джихада". На переговорах шла речь о создании объединенного командного пункта, чтобы помешать Израилю избежать конфронтации с ХАМАСом.

По данным издания, предложение предусматривает пятилетнее прекращение огня. К механизму контроля над перемирием предлагается привлечь Россию и Катар.


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