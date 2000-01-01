10.12 16:29 MIGnews.com

Исламский джихад: не идет и речи о перемирии с Израилем

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Представитель палестинского "Исламского джихада" Халид аль-Батш опроверг сообщения СМИ, будто на переговорах в Каире было достигнуто соглашение о прекращении огня с Израилем.По его словам, эта тема даже не обсуждалась.В частности, Аль-Батш заявил, что основное внимание на переговорах с ХАМАСом уделялось противостоянию "агрессии против палестинского народа".Несколько дней назад газета "Аль-Кудс" передавала, что в Каире состоялась встреча представителей ХАМАСа и "Исламского джихада". На переговорах шла речь о создании объединенного командного пункта, чтобы помешать Израилю избежать конфронтации с ХАМАСом.По данным издания, предложение предусматривает пятилетнее прекращение огня. К механизму контроля над перемирием предлагается привлечь Россию и Катар.