10.10 21:58 MIGnews.com

Нетаниягу осудил действия Турции – у Эрдогана обиделись

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил турецкое вторжение на территорию Сирии, которую контролируют курдыСоответствующее заявление премьер сделал в четверг, 10 октября, передает The Times of Israel.По его словам, Израиль готов предоставить курдам гуманитарную помощь."Израиль решительно осуждает вторжение Турции в курдские районы в Сирии и предостерегает против начала этнической чистки. Израиль готов оказать гуманитарную помощь доблестному курдскому народу", - заявил Нетаниягу.В ответ на заявление израильского премьера пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Фахреттин Алтун опубликовал в социальной сети Twitter свое заявление, в котором позволил себе перейти на личности."Пустые слова опального политика, которого ждет многолетний срок по обвинению в коррупции, мошенничестве и предательстве доверия. Сирийские курды, включая те 300 тысяч человек, которые укрываются в Турции, находятся под защитой Анкары. Мы уничтожим всех террористов в регионе и поможем сирийцам вернуться домой ", - написал Алтун.