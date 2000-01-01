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Нетаниягу осудил действия Турции – у Эрдогана обиделись | Фото:10.10 21:58   MIGnews.com

Нетаниягу осудил действия Турции – у Эрдогана обиделись

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил турецкое вторжение на территорию Сирии, которую контролируют курды

Соответствующее заявление премьер сделал в четверг, 10 октября, передает The Times of Israel.

По его словам, Израиль готов предоставить курдам гуманитарную помощь.

"Израиль решительно осуждает вторжение Турции в курдские районы в Сирии и предостерегает против начала этнической чистки. Израиль готов оказать гуманитарную помощь доблестному курдскому народу", - заявил Нетаниягу.

В ответ на заявление израильского премьера пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Фахреттин Алтун опубликовал в социальной сети Twitter свое заявление, в котором позволил себе перейти на личности.

"Пустые слова опального политика, которого ждет многолетний срок по обвинению в коррупции, мошенничестве и предательстве доверия. Сирийские курды, включая те 300 тысяч человек, которые укрываются в Турции, находятся под защитой Анкары. Мы уничтожим всех террористов в регионе и поможем сирийцам вернуться домой ", - написал Алтун.


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