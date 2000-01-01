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ЦАХАЛ: ограничения на юге Израиля были отменены | Фото:10.08 17:09   MIGnews.com

ЦАХАЛ: ограничения на юге Израиля были отменены

ЦАХАЛ заявил сегодня днем, что для израильских жителей городов и поселков, расположенным вблизи границы с Газой, были отменены все ограничения.

Об этом в пятницу, 10 августа сообщает The Jerusalem Post.

Отметим, что, несмотря на прекращение огня, которое окончательно завершилось в 22:45 в четверг вечером, ХАМАС призвал жителей анклава принять участие в демонстрациях на границе.

Представитель группы Хазем Касем написал на своей странице в Twitter, что палестинцы будут продолжать акции протеста "Марши возвращения" до тех пор, пока не добьются своей цели, одной из которой является – свобода.

"Мы продолжим свое сопротивление во всех его формах, пока не получим свою свободу, независимость и право на достойную жизнь", - подчеркнул Касем.

Израиль обеспокоен тем, что подобные протесты могут привести к эскалации насилия на границе, что нарушит перемирие.


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