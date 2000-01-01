ЦАХАЛ: ограничения на юге Израиля были отменены

Отметим, что, несмотря на прекращение огня, которое окончательно завершилось в 22:45 в четверг вечером, ХАМАС призвал жителей анклава принять участие в демонстрациях на границе.
Представитель группы Хазем Касем написал на своей странице в Twitter, что палестинцы будут продолжать акции протеста "Марши возвращения" до тех пор, пока не добьются своей цели, одной из которой является – свобода.
"Мы продолжим свое сопротивление во всех его формах, пока не получим свою свободу, независимость и право на достойную жизнь", - подчеркнул Касем.
Израиль обеспокоен тем, что подобные протесты могут привести к эскалации насилия на границе, что нарушит перемирие.