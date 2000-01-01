Генерал: "Меня тошнит от стыда из-за перемирия с ХАМАСом"
Бывший начальник штаба Южного округа ЦАХАЛа бригадный генерал запаса Цвика Фогель безапелляционно раскритиковал решение военно-политического кабинета не начинать полномасштабную операцию против ХАМАСа после крупнейшего ракетного обстрела Израиля с 2014 года.
"Меня не прекращает тошнить от стыда. Насколько я могу судить, это капитуляция. Мы стерли со своего флага Звезду Давида и голубые полосы – остался белый флаг, который мы подняли сдавшись", - сказал он в эфире радио 103FM.
На вопрос, как победить ХАМАС, генерал ответил, что нет никакой необходимости завоевывать всю Газу, чтобы добиться однозначной победы.
"У ЦАХАЛа и ШАБАКа есть великолепные разведданные – они в точности знают, где спит каждый из командиров ХАМАСа. Нужно лишь набраться мужества, чтобы войти, сделать то, что надо, и уйти. Я не за возвращение людей ФАТХа, но, на мой взгляд, и дальше жить с этой угрозой невозможно. По-моему, сегодня повестку дня определяют Яхья Синвар и Исмаил Ханийе", - заявил Фогель.
Он напомнил о том, что Израиль является суверенным государством, что не мешает террористической группировке "управлять повседневной жизнью наших граждан".
"Премьер-министр и его министры заинтересованы только в том, как удержаться в креслах еще на один срок. Я говорю, что в ЦАХАЛе знают, как выполнять поставленные задачи. Но они должны их получить. Нас опутывают в паутину, но у нас нет желания продолжать сражаться. Cо временем мы ослабеваем, и сказанное однажды Насраллой, начинает сбываться. Мы не верим в справедливость нашего пути и свою силу как государства", - констатировал он.