ХАМАС угрожает: акции протеста будут продолжаться

Акции протеста, проводимые жителями Газы на административной границе, будут продолжаться до того времени, пока их участники не достигнут поставленных целей и пока палестинцы не смогут вернуться на всю палестинскую территорию.
Об этом заявил лидер ХАМАСа Исмаил Хания на открытии "Монумента возвращения" к востоку от города Газа, сообщает во вторник, 10 апреля The Times of Israel.
По его словам, ХАМАС никогда не признает государственность Израиля и не пойдет на какие-либо уступки в этом отношении.
Хания подчеркнул, что акции протеста "вновь обратили внимание международной общественности на палестинский вопрос".
Лидер ХАМАС добавил, что акции протеста и дальше будут носить мирный характер, но Иерусалим принадлежит палестинцам.