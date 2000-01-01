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ХАМАС угрожает: акции протеста будут продолжаться | Фото:10.04 10:24   MIGnews.com

ХАМАС угрожает: акции протеста будут продолжаться

Акции протеста, проводимые жителями Газы на административной границе, будут продолжаться до того времени, пока их участники не достигнут поставленных целей и пока палестинцы не смогут вернуться на всю палестинскую территорию.

Об этом заявил лидер ХАМАСа Исмаил Хания на открытии "Монумента возвращения" к востоку от города Газа, сообщает во вторник, 10 апреля The Times of Israel.

По его словам, ХАМАС никогда не признает государственность Израиля и не пойдет на какие-либо уступки в этом отношении.

Хания подчеркнул, что акции протеста "вновь обратили внимание международной общественности на палестинский вопрос".

Лидер ХАМАС добавил, что акции протеста и дальше будут носить мирный характер, но Иерусалим принадлежит палестинцам.
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