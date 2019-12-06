Израиль доказал готовность к противостоянию любым атакам
Израиль испытал ракету, наводящую страх на Иран, чтобы показать готовность к противостоянию любым будущим атакам и сохранить статус "непобедимой державы".
Об этом говорится в авторском блоге военного обозревателя Алекса Фишмана для издания Ynet.
"Сдерживание сверхдержавы опирается на три столпа любой армии: морской – подводный арсенал, такой как подлодки: воздушные возможности, такие как дроны и военные самолеты, и наземное оружие – ракеты большой дальности, которые способны нести мощные боеголовки на длинные дистанции. Это не что иное, как страховой полис, предназначенный для уничтожения врага", – отметил автор.
По словам Фишмана, согласно зарубежным публикациям, Израиль держит свой "страховой полис" очень близко к груди. 6 декабря Министерство обороны объявило об экспериментальном запуске ракетной двигательной установки – часть рутинных испытаний для проверки или поддержания новых разработок.
מערכת הביטחון ביצעה לפני מספר דקות ניסוי שיגור של מערכת הנעה רקטית מבסיס במרכז הארץ. הניסוי נקבע מראש ובוצע כמתוכנן. כך זה נראה הבוקר מחוף זיקים. צילום ניר פורר pic.twitter.com/j6zxeejiDZ
"Иранцы не нуждаются в объявлениях Министерства обороны. Они могут сами отслеживать такие эксперименты и запуски из Израиля или просить других, таких как русские. Министру иностранных дел Ирана Мухаммеду Джаваду Зарифу не потребовалось много времени, чтобы использовать эксперимент Израиля для кормежки пропагандистской машины своей страны. Зариф быстро заявил, что Израиль угрожает Ирану ядерными боеголовками, и раскритиковал требование ЕС к Тегерану снять с вооружения любые боеприпасы дальнего радиуса действия", – отметил Фишман.
Он напомнил, что в последнее время обострилась обеспокоенность Израиля тем, что Иран нанесет несколько ракетных ударов для предотвращения любых атак на собственные объекты в Сирии и Ираке.
"Можно с уверенностью предположить, что следующий экспериментальный запуск израильской ракеты послужит напоминанием Зарифу о том, что у Израиля есть возможности и, вероятно, даже намерение ответить на любые атаки. Весь мир предполагает, что Израиль способен производить межконтинентальные ракеты еще с момента запуска первого разведывательного спутника "Офек-1" в 1988 году на твердом топливе", – добавил он.
Автор подчеркнул, что за прошедшие годы появились разные сообщения об израильской ракете типа "земля-земля" "Иерихон", способной преодолевать 4000-7000 км. Согласно более свежим сообщениям, Израиль является одной из немногих стран, способных производить межконтинентальные ракеты.
"Иранский эквивалент предполагаемого проекта "Иерихон" и самая большая угроза для Израиля – это баллистические ракеты, известные как "Шахаб"-3C и 3D. Эти модели могут похвастаться обширными навигационными возможностями, большей дальностью и улучшенной точностью. Так что да, Израиль, возможно, напряг свои мускулы во время последнего эксперимента, но почему бы и нет? Мы ведь сверхдержава", – резюмировал автор статьи.