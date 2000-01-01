09.08 06:43 MIGnews.com

По Израилю выпущено 150 ракет

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Минувшей ночью террористы Газы выпустили по израильской территории более 150 ракет.Шесть ракет взорвались в Сдероте, 25 были перехвачены “Железным Куполом”.Большинство ракет взорвались на открытой местности. Тем не менее, несколько попали в жилые дома и в фабрики.С вечера 8 августа на юге Израиля более 125 раз раздались сирены ракетной тревоги.В результате ракетных обстрелов ранены 13 человек. Один мужчина получил ранения средней степени тяжести, одна женщина - тяжелые ранения. 13 человек эвакуированы в госпиталь в шоковом состоянии.ЦАХАЛ нанес удары по более чем ста целям в Газе. Министерство здравоохранения ХАМАС сообщает о трех убитых и семи раненных.Министр обороны Авигдор Либерман провел военные консультации в Кирия, Тель-Авив.Командование службы тыла запретило мероприятия у границы Газы, в которых будет участвовать более 300 человек.