Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












По Израилю выпущено 150 ракет 09.08 06:43   MIGnews.com

По Израилю выпущено 150 ракет

Минувшей ночью террористы Газы выпустили по израильской территории более 150 ракет.

Шесть ракет взорвались в Сдероте, 25 были перехвачены “Железным Куполом”.

Большинство ракет взорвались на открытой местности. Тем не менее, несколько попали в жилые дома и в фабрики.


С вечера 8 августа на юге Израиля более 125 раз раздались сирены ракетной тревоги.

В результате ракетных обстрелов ранены 13 человек. Один мужчина получил ранения средней степени тяжести, одна женщина - тяжелые ранения. 13 человек эвакуированы в госпиталь в шоковом состоянии.

ЦАХАЛ нанес удары по более чем ста целям в Газе. Министерство здравоохранения ХАМАС сообщает о трех убитых и семи раненных.

Министр обороны Авигдор Либерман провел военные консультации в Кирия, Тель-Авив.

Командование службы тыла запретило мероприятия у границы Газы, в которых будет участвовать более 300 человек.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:24
ХАМАС: мы устанавливаем правила игры
07:19
Прекращено движение поездов на линии Ашкелон-Сдерот
07:14
На границе с Газой отменены летние лагеря и работы в поле
07:03
Израиль нанес удары по 140 целям в Газе
06:36
Женщина тяжело ранена в результате обстрела Эшколь
06:16
Жара - похититель Рождества и бельгийцев
05:06
Для публикации фото пользователям нужно разрешение автора
04:10
В деле Колера нашли конфликт интересов
03:15
ЕС ожидает что США учтут их интересы в санкциях против Ирана
02:23
Анджелина Джоли обвиняет Брэда Пита в жадности
01:28
Еш Атид потребовал принять закон о призыве
00:28
Звезда "Такси" опроверг сообщения о травмах головы
23:22
Врач-женщина увеличивает шансы пациенток на выживание
22:33
В Нацрат-Иллите прошли соревнования юных предпринимателей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus