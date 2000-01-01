09.08 12:34 MIGnews.com

180 ракет из Газы, ЦАХАЛ взорвал тоннели

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Израильские СМИ сообщают о новой волне ударов по Газе.Атакованы военный комплекс, террористический тоннель и два тоннеля близ побережья моря.Уничтожен военный комплекс батальона ХАМАСа в восточной части Рафиаха, вход в тоннель к западу от Джабалии , и два тоннеля близ побережья в центральной части Газы.С момента начала эскалации вечером 8 августа по Израилю выпущено более 180 ракет и минометных снарядов, “Железный Купол” перехватил 30 ракет.