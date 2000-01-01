Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












180 ракет из Газы, ЦАХАЛ взорвал тоннели 09.08 12:34   MIGnews.com

180 ракет из Газы, ЦАХАЛ взорвал тоннели

Израильские СМИ сообщают о новой волне ударов по Газе.

Атакованы военный комплекс, террористический тоннель и два тоннеля близ побережья моря.

Уничтожен военный комплекс батальона ХАМАСа в восточной части Рафиаха, вход в тоннель к западу от Джабалии , и два тоннеля близ побережья в центральной части Газы.

С момента начала эскалации вечером 8 августа по Израилю выпущено более 180 ракет и минометных снарядов, “Железный Купол” перехватил 30 ракет.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:44
Отец и сын пытались задушить врача в больнице Хадасса
14:36
Додон отказался строить посольство США на стадионе
14:14
Деньги за билеты на Фестиваль шаров станут пожертвованиями?
13:51
В Индии вследствие оползней погибли десятки человек
13:18
Видео: ЦАХАЛ накрыл террористов, запустивших ракету
13:07
Премьер ПА призвал остановить "агрессию Израиля" в Газе
12:40
Юг Израиля: отменен фестиваль воздушных шаров
12:35
Признание Палестины Колумбией – пощечина Израилю
12:07
В Мекке распяли убийцу и насильника
11:39
Изнасилованный член горсовета Гааги "спаслась" суицидом
11:25
Барак: безмозглое правительство снова втягивают в Газу
11:01
БиБиСи: Израиль убил беременную и младенца
10:44
Посланник ООН Младенов отменил встречу с ХАМАСом
10:33
Трюдо намерен улаживать конфликт с Саудовской Аравией
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus