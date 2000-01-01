09.04 12:37 MIGnews.com

Ливан сообщил о прогрессе с Израилем

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Вероятность нового военного конфликта между Израилем и ливанской террористической группировкой "Хизбалла" снизилась, считает министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль."Опасность военного конфликта между Израилем и "Хизбаллой" уменьшилась … Ливанское правительство успешно борется с террором. Мы добились прогресса в решении этих вопросов", - заявил он в интервью газете "Маарив".Беседа главы ливанской дипломатии с израильскими журналистами состоялась в Париже, куда он прибыл для участия в конференции, главная цель которой заключается в сборе средств для оживления экономики Ливана. Участие в ней приняли делегации из 37 государств и 14 международных организаций."Ливан – это маленькая страна, которая хочет жить в мире со своими соседями и поглощает рекордное количество беженцев, включая 1,5 млн. сирийцев и 200 тыс. палестинцев", - заявил председатель конференции, премьер-министр Ливана Саад Харири.Частично убедить делегатов в том, что правительство держит ситуацию под контролем и что после близящихся выборов ничего в стране не поменяется, ливанцам все-таки частично удалось: Франция согласилась в течение следующих четырех лет перевести Бейруту 550 млн. евро."Учитывая продолжающийся конфликт в Сирии, неясную ситуацию в отношении палестино-израильского конфликта и попытку вовлечения Ливана в региональные конфликты, необходимо поддержать Ливан как сокровищницу плюрализма, сосуществования и терпимости между религиями", - сказал на конференции президент Франции Эмманюэль Макрон.