09.01 11:05 MIGnews.com

Экскурсовод в Армон Ха-Нацив: солдаты стреляли

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Эйтан Рунд, экскурсовод, приехавший с группой курсантов 8 января в Армон Ха-Нацив и нейтрализовавший террориста Фади аль-Кундара, дал интервью Радио Галей ЦАХАЛ.Рунд извинился за свое первое интервью, которое он дал через полчаса после атаки. Некоторые сделали из него вывод о том, что солдаты перепугались, разбежались, а террориста убил гражданский экскурсовод.В эфире также выступила мать Майи, офицера ЦАХАЛа, которая также открыла огонь по террористу. Майя на минуту задержалась в автобусе, чтобы взять куртку - и поэтому ее не сбил грузовик террориста.Мать Майи сказала, обращаясь к Рунду: “Может быть, из-за чувств, которые овладели тобой, ты не обратил внимания на то, что происходило кругом. Но факты говорят сами за себя. Там было достаточно офицеров, которые не побоялись открыть огонь”.Мать указала на то, что солдатам был дан приказ отдалиться от грузовика - который был выполнен. Она подчеркнула. что если бы все открыли огонь по машине, это могло бы закончиться ненужными смертями и ранениями.Рунд заявил: “Я извиняюсь за те высказывания, которые сделал в горячке событий. Мне казалось, что я стрелял один. Я все еще чувствую, что, несмотря на образцовое поведение Вашей дочери, были многие, кто поступил куда менее образцово”.Рунд рассказал, что когда выхватил пистолет, он не видел террориста за ветровым стеклом - его слепило в глаза отражавшееся в стекле солнце. сначала у произошла осечка - затем он выпустил 11 пуль. Одновременно в террориста стреляли несколько курсантов и офицеров.