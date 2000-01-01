08.11 15:37 MIGnews.com

ХАМАС: арестованы джихадисты на границе с Газой

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Террористическая организация ХАМАС объявила, что арестовала троих джихадистов за попытку проникнуть в Египет.До этого произошла перестрелка, передает The Times of Israel.Уточняется, что на рассвете силы ХАМАСа "пресекли попытку людей проникнуть в Египет через южную границу сектора Газа". После трех выстрелов "трое боевиков были арестованы". О жертвах и пострадавших не сообщается.Тем временем, источник в секторе безопасности Газы рассказал, что трое задержанных были палестинскими членами "экстремистской салафитской группировки" (сторонники иностранных джихадистских движений, - ред.).