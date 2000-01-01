07.10 14:00 MIGnews.com
Арабы сгрузили мусор на Храмовой горе
В понедельник, 7 октября, на Храмовой горе была замечена группа мусульман, выгружающая мусор из грузовика.
Об этом сообщает "Аруц Шева
" (видео инцидента по ссылке
).
"Сегодня утром на Храмовой горе мы засекли машину, которая выбрасывает мусор", – сказал член Фонда наследия Храмовой горы, журналист Арнон Сегал.
По его словам, нет смысла пояснять, что подобные действия являются противозаконными. В первую очередь, это издевательство над евреями.
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