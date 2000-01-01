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Арабы сгрузили мусор на Храмовой горе | Фото:07.10 14:00   MIGnews.com

Арабы сгрузили мусор на Храмовой горе

В понедельник, 7 октября, на Храмовой горе была замечена группа мусульман, выгружающая мусор из грузовика.

Об этом сообщает "Аруц Шева" (видео инцидента по ссылке).

"Сегодня утром на Храмовой горе мы засекли машину, которая выбрасывает мусор", – сказал член Фонда наследия Храмовой горы, журналист Арнон Сегал.

По его словам, нет смысла пояснять, что подобные действия являются противозаконными. В первую очередь, это издевательство над евреями.


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