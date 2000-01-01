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Аятолла Ахмад Хатами пригрозил Израилю | Фото:07.04 13:44   MIGnews.com

Аятолла Ахмад Хатами пригрозил Израилю

Высокопоставленный иранский священнослужитель Ахмад Хатами предупредил, что у "Хизбаллы" теперь есть мощное оружие, и если бы Израиль напал на ливанскую террористическую группировку, это могло бы "стереть Тель-Авив и Хайфу с лица земли".

Об этом в субботу, 7 апреля сообщает The Times of Israel.

Обращаясь к мусульманам, ключевой руководитель традиционной пятничной молитвы в Тегеране аятолла Ахмад Хатами, комментировал сообщение о том, что к концу года может возникнуть конфликт между Израилем и поддерживаемой Ираном "Хизбаллой".

По словам Хатами, "Израиль уже испытал свой шанс в прошлом и потерпел поражение", передает агентство Tasnim со ссылкой на Вторую ливанскую войну 2006 года.

"Если вы хотите, чтобы мы стерли с лица земли Хайфу и Тель-Авив, можете снова испытать свою силу", - отметил иранский священнослужитель.

Отметим, что это не первый раз, когда Хатами угрожает Израилю. В декабре он пригрозил "уничтожить" Израиль в случае совершения ошибки.

"Мы строим ракеты, и мы будем увеличивать дальность наших ракет, насколько мы можем, до тысяч километров, чтобы лишить жителей Белого дома хорошего сна", - заявил он тогда.

"Если сионистский режим однажды совершит ошибку, мы уничтожим Хайфу и Тель-Авив", - добавил аятолла.
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