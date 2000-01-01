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`Хизбалла` угрожает атаковать буровые платформы Израиля 07.02 08:39   MIGnews.com

"Хизбалла" угрожает атаковать буровые платформы Израиля

Террористическая группировка "Хизбалла" предупреждает, что любой, кто угрожает запасам газа или нефти в Ливане, столкнется с нападением. Так, ливанская шиитская организация опубликовала видеоролик, в котором четко дала понять, что будет решать вопрос о спорном участке шельфа с помощью ракет.

Об этом сообщает интернет-издание Ynet.

"Тот, кто вредит нашим нефтегазовым месторождениям, пострадает сам. И он знает, что Ливан на это способен", - говорится в видеоролике.

На фоне "драматической" музыки, мы видим карту прибрежного участка Средиземного моря, с акцентом на "Блоке 9". Далее в видеозаписи приводится цитата Авигдора Либермана, который ранее заявил, что этот участок принадлежит Израилю.

Запись также демонстрирует израильские морские буровые платформы, а сразу за ними – запуски ракет.

Видео было опубликовано на фоне последних заявлений Бейрута касательно строительства стены на израильско-ливанской границе и спора о правах на владение участком нефтегазового шельфа в Средиземном море, так называемого "Блок 9".
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