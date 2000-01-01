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Мятежи на границе с Газой возобновились: первые подробности | Фото:06.12 19:51   MIGnews.com

Мятежи на границе с Газой возобновились: первые подробности

В пятницу, 6 декабря, на границе с Газой возобновились еженедельные протесты.

По данным Walla news, в этот раз "митинговать" вышли около четырех тысяч палестинцев.

По традиции, мятежники начали забрасывать бойцов ЦАХАЛ камнями, бутылками с зажигательной смесью и прочими предметами. Израильские военные в ответ применили средства для разгона демонстраций.

По данным Министерства здравоохранения ХАМАСа, уже ранения получили 28 человек после


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