06.12 19:51 MIGnews.com

Мятежи на границе с Газой возобновились: первые подробности

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В пятницу, 6 декабря, на границе с Газой возобновились еженедельные протесты.По данным Walla news, в этот раз "митинговать" вышли около четырех тысяч палестинцев.По традиции, мятежники начали забрасывать бойцов ЦАХАЛ камнями, бутылками с зажигательной смесью и прочими предметами. Израильские военные в ответ применили средства для разгона демонстраций.По данным Министерства здравоохранения ХАМАСа, уже ранения получили 28 человек после