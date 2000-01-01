06.10 07:20 MIGnews.com

Израиль предложил соглашения о ненападении с странами Залива

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12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что Израиль выступил с дипломатической инициативой, в центре которой - подписание соглашений о ненападении с арабскими государствами Персидского Залива.Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, при поддержке премьер-министра Биньямина Нетаниягу, провел серию встреч с министрами иностранных дел арабских государств в кулуарах заседания Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе. На встречах были представлены израильские предложения о заключении подобного соглашения.Главный принцип инициативы - попытка воспользоваться общим интересом с этими государствами в связи с иранской агрессией в Заливе и добиться нормализации с арабскими странами. При этом учитывается, что полнокровное мирное соглашение невозможно из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта.