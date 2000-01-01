06.05 11:19 MIGnews.com

Найдено техническое решение проблемы воздушных змеев из Газы

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Известная израильская журналистка Кармела Менаше сообщила о том, что найдено техническое решение проблемы воздушных змеев, запускаемых поджигателями из Газы на израильскую территорию.По информации Менаше, технические средства противодействия воздушным змеям начнут применяться в течение ближайших двух недель.Одновременно, проблему поджогов с помощью воздушных змеев прокомментировал министр строительства Израиля и бывший командующий южным округом Йоав Галант. Он сказал: “В основном это - для красивых фотографий. Давайте помнить о пропорциях. Это - не иранская ядерная бомба”.