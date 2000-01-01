Протесты в Газе: застрелен еще один палестинец

Сегодня, 6 апреля Минздрав Газы сообщил, что в результате действий израильских военнослужащих был застрелен еще один участник беспорядков, Маджди Рамазан Шабта.
Также "Палестинский информационный центр" сообщает о 252 раненых.
Отмечается, что медики в больницах анклава приведены в состояние повышенной готовности.
Также сообщается, что военные привезли к границе огромные вентиляторы пожарной службы, чтобы перенаправлять дым в сторону Газы.
Представитель ЦАХАЛа заявил, что в сегодняшней акции на границе принимают участие порядка 10 тысяч человек. По данным армейской пресс-службы, зафиксировано несколько безуспешных попыток поджога и подрыва пограничных сооружений с помощью бутылок с горючей смесью и самодельных взрывных устройств.
В ЦАХАЛе отмечают, что, несмотря на густой дым от покрышек, подожженных демонстрантами, военнослужащим удается предотвращать подобные попытки. Для борьбы с дымовой завесой используются пожарные машины, водометы и гигантские воздуходувки.