06.04 18:24 MIGnews.com

Протесты в Газе: застрелен еще один палестинец

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Сегодня, 6 апреля Минздрав Газы сообщил, что в результате действий израильских военнослужащих был застрелен еще один участник беспорядков, Маджди Рамазан Шабта.Также "Палестинский информационный центр" сообщает о 252 раненых.Отмечается, что медики в больницах анклава приведены в состояние повышенной готовности.Также сообщается, что военные привезли к границе огромные вентиляторы пожарной службы, чтобы перенаправлять дым в сторону Газы.Представитель ЦАХАЛа заявил, что в сегодняшней акции на границе принимают участие порядка 10 тысяч человек. По данным армейской пресс-службы, зафиксировано несколько безуспешных попыток поджога и подрыва пограничных сооружений с помощью бутылок с горючей смесью и самодельных взрывных устройств.В ЦАХАЛе отмечают, что, несмотря на густой дым от покрышек, подожженных демонстрантами, военнослужащим удается предотвращать подобные попытки. Для борьбы с дымовой завесой используются пожарные машины, водометы и гигантские воздуходувки.Информация будет обновляться по мере поступления.