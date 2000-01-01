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Спецназ МАГАВа ликвидировал главу террористической банды |06.03 08:50   MIGnews.com

Спецназ МАГАВа ликвидировал главу террористической банды

Стали известны подробности ликвидации террориста в аль-Бирех, близ Рамаллы.

Спецназ МАГАВа (ЯМАМ) окружил дом, в котором забаррикадировался 31-летний Басель аль-Арджи. Он открыл огонь по солдатам и был убит ответным огнем на месте.

Еще два палестинца были ранены в ходе последовавших за перестрелкой беспорядков.

Спецназ МАГАВа ликвидировал главу террористической банды

Арджи, житель Бейтлехема, был главой террористической банды, готовившей нападения на израильтян. В доме террориста найдена автоматическая винтовка М-16 и автомат “Карло”.

Спецназ МАГАВа ликвидировал главу террористической банды
Спецназ МАГАВа ликвидировал главу террористической банды
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