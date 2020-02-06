Раненые солдаты Голани принесли присягу: "худшее позади"
Девять из 12 новобранцев бригады "Голани", получившие ранения в результате ночного теракта в Иерусалиме, приняли участие в церемонии приведения к присяге.
Соответствующее видео опубликовал Kan.
Новобранцы должны были принести присягу еще утром возле Западной стены, когда их атаковал террорист. Еще три солдата до сих пор находятся в больнице. Один из прибывших на мероприятие заявил, что у них "все хорошо, а худшее уже позади".
"Никакой теракт не сможет остановить нас", – сказал в свою очередь командир бригады Шай Кальпер.