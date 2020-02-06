06.02 18:50 MIGnews.com

Раненые солдаты Голани принесли присягу: "худшее позади"

תשעה מהחיילים שנפצעו בפיגוע הדריסה בירושלים הגיעו לטקס ההשבעה בבא"ח גולני. מפקד החטיבה אל"מ שי קלפר: "שום פיגוע לא יעצור אותנו"@ittaishick pic.twitter.com/rTGYZgjTbJ — כאן חדשות (@kann_news) February 6, 2020

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Девять из 12 новобранцев бригады "Голани", получившие ранения в результате ночного теракта в Иерусалиме, приняли участие в церемонии приведения к присяге.Соответствующее видео опубликовал Kan.Новобранцы должны были принести присягу еще утром возле Западной стены, когда их атаковал террорист. Еще три солдата до сих пор находятся в больнице. Один из прибывших на мероприятие заявил, что у них "все хорошо, а худшее уже позади"."Никакой теракт не сможет остановить нас", – сказал в свою очередь командир бригады Шай Кальпер.