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Раненые солдаты Голани принесли присягу: `худшее позади` | Фото:06.02 18:50   MIGnews.com

Раненые солдаты Голани принесли присягу: "худшее позади"

Девять из 12 новобранцев бригады "Голани", получившие ранения в результате ночного теракта в Иерусалиме, приняли участие в церемонии приведения к присяге.

Соответствующее видео опубликовал Kan.

Новобранцы должны были принести присягу еще утром возле Западной стены, когда их атаковал террорист. Еще три солдата до сих пор находятся в больнице. Один из прибывших на мероприятие заявил, что у них "все хорошо, а худшее уже позади".

"Никакой теракт не сможет остановить нас", – сказал в свою очередь командир бригады Шай Кальпер.




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